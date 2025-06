Palermo, Inzaghi: «Gattuso mi ha fatto l’in bocca al lupo. Prenderemo chi vuole Palermo a tutti i costi»

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, Filippo Inzaghi ha raccontato anche un contatto speciale ricevuto in queste ore: quello con Rino Gattuso.

«Ho sentito Gattuso, mi ha fatto l’in bocca al lupo per l’arrivo qui. Sono contento per lui, abbiamo condiviso tante vittorie» – ha detto l’allenatore rosanero – «Mi auguro che l’Italia vada ai Mondiali e che con lui possa fare qualcosa di bello. Ha le possibilità per portarci in alto».

Poi spazio alla sua filosofia: «Le mie squadre devono vincere» – ha aggiunto sorridendo – «Dobbiamo regalare emozioni alla gente, a volte si possono regalare anche con una scivolata fatta bene, con una palla recuperata. Mi baserò molto sui giocatori che ho. Ho sempre pensato che l’allenatore deve fare meno danni possibili. Nel calcio la differenza la fanno i giocatori, io metterò in campo una squadra che giochi bene».

Sull’ambiente rosanero e sulla necessità di riconquistare la fiducia del pubblico: «Dobbiamo far giocare bene la squadra, dobbiamo riconquistare questa gente. Ieri è stato troppo bello, ma dobbiamo riconquistarli. Le pressioni sono belle, un giocatore deve avere il piacere di giocare davanti a tutte queste persone in Serie B. Io ci credo, credo molto che questa sia stata la scelta giusta per me. Prenderemo i giocatori che vogliono Palermo a tutti i costi».