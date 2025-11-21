Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi cambia marcia: rifinitura sul sintetico per evitare un altro scivolone”
Il Palermo torna a fare i conti con il sintetico. Come ricostruito da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la squadra di Inzaghi affronterà domani l’Entella a Chiavari su un campo in erba artificiale, esattamente come già accaduto prima della sosta nella trasferta di Castellammare di Stabia. Un dettaglio che, questa volta, lo staff rosanero ha deciso di non sottovalutare.
Secondo quanto riportato da La Rosa sul Corriere dello Sport, il Palermo ha infatti anticipato la partenza di un giorno per la Liguria: ieri pomeriggio il gruppo ha lasciato il “Barbera” in pullman verso l’aeroporto, con l’obiettivo di svolgere oggi la rifinitura direttamente al “Sannazzari”, lo stadio che domani ospiterà la gara. Una scelta che mira a far prendere immediata confidenza con il terreno.
La sconfitta del “Menti” resta una ferita ancora aperta. Come sottolineato da Antonio La Rosa nel Corriere dello Sport, non è stato il campo a condannare i rosanero, ma la poca capacità di adattamento a una partita diversa dal solito. Il lavoro sul sintetico, ora, ha anche un peso psicologico: Inzaghi vuole trasmettere un messaggio forte alla squadra in un momento delicato, quello di non lasciare nulla al caso.
Durante la sosta, infatti, i rosanero hanno lavorato tutti i giorni dal 12 in poi. Un segnale di discontinuità evidenziato da La Rosa sul Corriere dello Sport, che legge nella scelta del tecnico la volontà di invertire il trend negativo con attenzione, compattezza e una maggiore durezza mentale.
Intanto, nell’allenamento di ieri a Torretta, Inzaghi ha mischiato le carte pur mantenendo chiara la struttura di riferimento: modulo 3-4-2-1, Bereszynski favorito come braccetto destro, Pierozzi esterno a tutta fascia. In mezzo, senza lo squalificato Ranocchia e con Gomes ancora fuori, Blin appare in vantaggio su Giovane, comunque provato a lungo accanto a Segre.