Corriere dello Sport: “Palermo, numeri da capolista in trasferta: la migliore difesa esterna della Serie B”

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Palermo continua a distinguersi per solidità difensiva lontano dal “Barbera”. I rosanero hanno incassato appena 4 gol in trasferta, subiti nelle gare di Cesena, La Spezia, Catanzaro e Castellammare di Stabia. Un dato che vale la miglior difesa esterna del torneo, alla pari con il Monza.

Come evidenziato dal Corriere dello Sport, il Palermo precede formazioni come Frosinone, Modena, Spezia e Mantova, tutte ferme a quota 5 reti subite lontano da casa. Un primato ancora più curioso se si osserva l’andamento interno: i siciliani sono infatti una delle quattro squadre della Serie B ad aver incassato più gol in casa (5) che in trasferta (4). Le altre sono Frosinone, Mantova e Spezia.

Nel dettaglio, riporta ancora il Corriere dello Sport, l’unico gol non arrivato nel finale di primo tempo è stato l’autogol di Giovane a La Spezia, quando il Palermo era già avanti 2-0 grazie alle reti di Pohjanpalo e Pierozzi. Tutti gli altri centri subiti in trasferta sono arrivati negli ultimi minuti della prima frazione:

– a Cesena con Blesa al 34’, prima del pari di Bani;

– a Catanzaro con Cissè nel recupero;

– al “Menti” con la zampata di Cacciamani al 38’.

Proprio queste due ultime reti hanno determinato le uniche sconfitte esterne finora dell’era Inzaghi.