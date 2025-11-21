Palermo, Blin torna dal 1’: dubbi sulla trequarti. Entella con Debenedetti

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 21, 2025

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’Entella ritrova Guiu, ma il catalano dovrebbe partire inizialmente dalla panchina. In attacco, Chiappella conferma Debenedetti supportato da Franzoni e Fumagalli sulla trequarti. A centrocampo, Benali appare in vantaggio rispetto a Nichetti e Karic per una maglia da titolare.

Il Corriere dello Sport indica così la probabile formazione dell’Entella (3-4-2-1):
Colombi; Parodi, Tiritello, Marconi; Bariti, Benali, Dalla Vecchia, Di Mario; Franzoni, Fumagalli; Debenedetti.
A disposizione: Del Frate, Siaulys, Lipari, Boccadamo, Portanova, Karic, Moretti, Mezzoni, Nichetti, Guiu, Russo, Ankeye.
Allenatore: Chiappella.

Per quanto riguarda il Palermo, il Corriere dello Sport conferma i forfait di Gomes e Gyasi, mentre rientrano a disposizione Joronen e Bani. Sulla trequarti resta vivo il ballottaggio fra Vasic e Le Douaron, mentre in mediana torna Blin dal primo minuto. Bereszynski è confermato nel terzetto difensivo.

Questa la probabile formazione rosanero (3-4-2-1) secondo il Corriere dello Sport:
Joronen; Bereszynski, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Blin, Augello; Palumbo, Vasic; Pohjanpalo.
A disposizione: Gomis, Bardi, Diakitè, Peda, Veroli, Giovane, Brunori, Le Douaron, Corona.
Allenatore: F. Inzaghi.

