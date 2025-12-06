Inzaghi presenta Empoli-Palermo: «Sarà una grande partita. Noi in crescita, vogliamo continuità»

Dal Renzo Barbera, Filippo Inzaghi presenta la sfida di domani contro l’Empoli con lucidità e ambizione. Il tecnico del Palermo riconosce il valore dell’avversario, reduce da tre vittorie consecutive senza subire gol, ma sottolinea con decisione la crescita del gruppo rosanero.

«Difficile dire chi arriva meglio alla partita di domani – premette Inzaghi –. Penso che sia una bella partita: loro vengono da tre vittorie e zero gol subiti, sono in grande forma, ma noi vogliamo dare continuità. Sarà una gara bella e difficile, ma pensiamo a noi stessi».

«Dobbiamo creare un gruppo e dare continuità»

Il tecnico insiste sul percorso interno alla squadra, più che sui confronti esterni:

«Dobbiamo ripetere certe partite e avere più continuità. Dobbiamo alzare il livello, creare un gruppo e dare continuità. Non dobbiamo guardare troppo lontano: dobbiamo guardare alla cosa più vicina».

Inzaghi individua una svolta psicologica nella recente trasferta di Chiavari:

«A Chiavari ho visto la squadra ripartire e la partita fatta contro la Carrarese mi ha dato conforto».

«Qui si vede sempre il bicchiere mezzo vuoto, ma io vedo crescita»

Il tecnico difende il lavoro della squadra e respinge una narrazione che spesso sminuisce i meriti del Palermo:

«Quando vinciamo noi si dice che gli altri non sono stati all’altezza, ma è il bicchiere mezzo vuoto che si vede qui. Secondo me tanti giocatori a Chiavari sono cresciuti e hanno capito la responsabilità che hanno».

Domani al Castellani Inzaghi si aspetta un Palermo maturo:

«Mi auguro di vedere una bella partita».