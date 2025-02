Palermo, il messaggio di Nedelcearu: “Un’esperienza che mi ha reso più forte, grazie a tutti”

Attraverso il proprio profilo Instagram Ionut Nedelcearu ha salutato Palermo e i tifosi rosanero.

Ecco il messaggio:

«Un’esperienza che mi ha reso più forte, sia come giocatore che come persona. È stato un bellissimo viaggio: momenti di gioia, dure lezioni, sfide e ricordi che rimarranno con me per sempre.

Grazie ai miei compagni di squadra, agli allenatori e a tutti coloro che hanno preso parte a questa tappa. Non è stato sempre facile, ma ogni passo mi ha aiutato a crescere e a migliorare.

Un pensiero speciale ai tifosi rosanero, sempre presenti, con una passione e un’energia incredibili. L’atmosfera che avete creato ha reso ogni momento sempre più speciale.

Adesso è il momento di un nuovo inizio, ma Palermo e il Palermo rimarranno sempre parte della mia storia. Buona fortuna per il futuro!

Forza Palermo”.

