Intervistato dal sito ufficiale del Palermo Claudio Gomes ha rilasciato le seguenti parole:

«A Manchester lavoreremo in uno dei centri sportivi migliori del mondo, incontreremo Oxford e Leicester per essere ancora più pronti. Far parte del City Group è un onore, siamo una grande famiglia dove tutti sono importanti. Sono a Palermo da due anni e sono contento, mi sento a casa».