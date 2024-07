Intervistato dal sito ufficiale del Palermo Claudio Gomes ha rilasciato le seguenti parole:

«Indossare la maglia rosanero è una grande opportunità e sappiamo di dover essere pronti per dare tutto in campo fino alla fine. Dobbiamo soffrire per questa maglia. I tifosi sono importanti per noi, giocare con lo stadio pieno è un qualcosa in più. Spero che vengano ad aiutarci, è una carica di cui abbiamo bisogno».