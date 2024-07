Palermo, Gomes: «Con Dionisi buon rapporto. Chiede volontà, disponibilità ed energia»

Intervistato dal sito ufficiale del Palermo Claudio Gomes ha rilasciato le seguenti parole:

«Dionisi è arrivato con le sue idee e sta provando a trasmetterle alla squadra. Il rapporto è buono. Chiede volontà, disponibilità ed energia. Sappiamo di dover fare meglio dell’anno scorso, la B è difficile ma stiamo lavorando per essere pronti per la stagione. «I nuovi sono molto forti e aiuteranno la squadra. La competizione aiuta, ma dobbiamo avere coesione ed essere equilibrati. La stagione non sarà facile».