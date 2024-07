Corriere dello Sport: “Pescara, altri colpi per Baldini. C’è Damiani”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul mercato del Pescara con Baldini che vuole il rosanero Damiani.

Il centrocampista Giovanni Foresta (29) resta vicino al Pescara. In settimana la chiusura della trattativa. La società vuole però rinforzare il reparto arretrato della squadra di Silvio Baldini e pensa sempre al difensore del Palermo Samuele Damiani (26) e ad Andrea Accardi (28) della Virtus Francavilla. In uscita, il portiere Alessandro Plizzàri (23) sempre più verso il Venezia. La contropartita dei lagunari potrebbe essere il bomber islandese Ottar Magnus Karlsson (27). A proposito di bomber Alexis Ferrante (30) della Ternana non si muoverà dall’Umbria. L’attaccate argentino è considerato incedibile dalle fere. Per la porta piace sempre Daniele Borra (28) dell’Arezzo.

Su Edoardo Vergani (23) si registra l’interessamento del Crotone che si è già assicurato le prestazioni del difensore Davide Di Pasquale (28). Fumata bianca per Luigi Cuppone (27) che è un calciatore del Cerignola. La partenza di Davide Merola (24) assomiglia sempre più ad un rebus. C’è l’accordo fra Pescara e Catania per il passaggio dell’attaccante alla formazione etnea, ma il calciatore aspetta la B e alla finestra resta il Bari che è interessato al calciatore. Ieri allenamento al mattino e riposo al pomeriggio. Oggi si torna a sudare a Palena in vista della prima uscita stagionale in programma giovedì con la Renato Curi. A Palena in questi giorni sono saliti il presidente Daniele Sebastiani, il ds Pasquale Foggia e il responsabile dell’area tecnica e giovanile Antonio Bocchetti.