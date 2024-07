Corriere dello Sport: “Il Palermo su Martegani. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie B.

Il Bari avanti sul mercato senza tregua. Il direttore sportivo biancorosso Giuseppe Magalini sta intensificando i contatti per assicurare a Moreno Longo i rinforzi giusti all’altezza delle ambizioni di piazza e società. Con l’occhio, ovviamente, fisso alla sostenibilità economica e all’equilibrio. Nel mirino del club ci sono, innanzitutto, un nuovo portiere e un attaccante. Poi, con qualche uscita nel reparto arretrato, sarà la volta anche di un difensore in grado di accrescerne la qualità. Per l’attacco il nome caldo è quello di Andrija Novakovich (28). Il calciatore statunitense con cittadinanza serba è in uscita dal Venezia dopo il prestito al Lecco. Fisicità, tecnica e visione della porta avversaria le principali doti dell’ex Frosinone che farebbero comodo al Bari in cerca di un cecchino in grado di completare l’attacco dopo le difficoltà ad arrivare a Manuel De Luca (25) della Sampdoria che ieri ha ingaggiato l’esperto difensore centrale Simone Romagnoli (34) dal Frosinone in attesa di Gennaro Tutino (28). Per il ruolo di portiere, oltre al nome accostato più volte al Bari di Boris Radunović (28) del Cagliari, c’è anche il brasiliano David Andrade Nicolas (36), portato in Italia dal Verona ma con trascorsi all’Udinese, alla Reggina e al Trapani, prima delle proficue ultime annate al Pisa. Con il club nerazzurro sempre più vicino a Adrian Semper (25), la strada per l’espero gigante di Colorado do Oeste potrebbe essere in discesa. Ma col Cagliari il ds barese tratta anche per il duttile difensore Davide Veroli (21) distintosi nella scorsa stagione nel Catanzaro allestito dal dirigente veneto.

COLPO PALERMO. Gli infortuni di Segre e Stulac, out per almeno 20 giorni, spingono il ds Morgan De Sanctis a intensificare la ricerca di rinforzi per il centrocampo del Palermo. E’ fatta per il francese Alexis Blin (27), in arrivo dal Lecce a titolo definitivo. Ieri ha ottenuto l’autorizzazione a lasciare il ritiro per sostenere le visite mediche col Palermoe ed è atteso in gruppo nei prossimi giorni a Manchester. Piace anche Agustin Martegani (24), argentino tornato al San Lorenzo dopo il mancato riscatto da parte della Salernitana. In odor di cessione ora Broh, Damiani (Pescara favorito sul Foggia) e Stulac, seguìto dalla Reggiana.

ALTRI AFFARI. Si complica la possibilità di arrivare all’attaccante del Vicenza, Matteo Della Morte (24), visto l’inserimento di altre società, il Catanzaro dovrà ritoccare la propria offerta alla società veneta, situazione simile vale anche per Simone Mazzocchi (24), con l’Atalanta che sta aspettando la migliore offerta. Il Pisa si concentra sulla difesa e sta lavorando con l’Atalanta per il prestito di Giovanni Bonfanti (20), in prima squadra con Gasperini per due volte schierato in A e una in Europa League. L’attaccante Daniele Verde (28) potrebbe lasciare lo Spezia ma non sembra allettato dall’idea di trasferirsi all’Al-Nasr. Il ds del Cosenza Delvecchio cerca l’argentino Juan Manuel Cruz (25) del Verona, figlio di Julio ex Bologna, Inter e Lazio. Trattativa non semplice. Manuel Marras (31) piace allo Spezia e alla Reggiana dell’ex Viali. In alternativa i silani ripensano a Jaime Baez (29), svincolatosi dal Frosinone. Il Sassuolo terrà il portiere Stefano Turati (22), il centrocampista Daniel Boloca (25) e l’attaccante Samuele Mulattieri (23), già allenati a Frosinone da Grosso, mentre per l’altra punta Luca Moro (23), pure lui avuto in Ciociaria dal tecnico neroverde, dipenderà dalle dinamiche del mercato: sul giocatore c’è il Bari.