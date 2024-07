Gazzetta dello Sport: “Palermo, arrivi al top oltre a Dionisi. Aspettando il vero Brunori”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul Palermo e su Brunori attraverso un articolo a firma Nicola Binda.

Aria nuova con Dionisi in panchina e diversi acquisti di peso (di prospettiva, vedi Valentin Gomez lasciato per ora al River Plate) per tentare in maniera più concreta il salto in Serie A. Il nuovo Palermo fa già paura con i vari Gomis, Nikolau e Henry, fino a Blin che è pronto a sostenere le visite mediche: Tex del Lecce sarà ufficializzato nei prossimi giorni insieme a Pezzuoli (l’alternativa è Pedro Pereira del Monza nel caso – remoto – in cui ce ne fosse bisogno).

Insomma un acquisto per reparto dando una novella consistenza alla squadra, che dovrà essere in grado soprattutto a livello mentale di reggere il ruolo di favorita. Non è detto comunque che la campagna acquisti sia finita qui, molto dipenderà anche dalle cessioni. Quella di Brunori? La questione è sempre la solita: il capitano potrebbe essere ceduto solo in Serie A (gli assalti della B di Cremonese e Pisa sono morti sul nascere), ma il Palermo di base lo considera incedibile, semmai la concorrenza con Henry per il posto al centro dell’attacco si dovrà trasformare soltanto in uno stimolo in più per uno dei bomber top della categoria.