Da Firenze: “Palermo, occhi su Lorenzo Lucchesi”

Il ritorno del difensore Lorenzo Lucchesi alla Fiorentina sembrava certo, ma ora sembra destinato a un nuovo prestito. L’esclusione dalla tournée inglese da parte del tecnico Palladino, che non lo ha convocato, è un segnale chiaro. Durante il ritiro, Lucchesi è stato sfortunato, infortunandosi in un’amichevole con la Primavera. Tuttavia, il suo percorso di crescita continuerà altrove. Dopo una stagione alla Ternana con 27 presenze a partire da ottobre, su di lui hanno preso informazioni il neopromosso Venezia in Serie A e squadre di Serie B come Sassuolo e Palermo.

A Terni, Lucchesi ha trovato spazio regolarmente solo dopo che Breda ha sostituito Lucarelli in panchina. Nonostante sembri pronto per la Fiorentina, Palladino e il club ritengono che sia meglio per il suo sviluppo giocare in un club dove possa avere più minuti e continuità da titolare. Questa notizia è riportata da Firenzeviola.it.