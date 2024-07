Stefano Sensi a parametro zero: in Serie A ci puntano con grande convinzione | Arriva per sognare in grande

Stefano Sensi via dall’Inter a parametro zero, rimane in Serie A per sognare in grande: su di lui ci puntano con convinzione.

Dopo l’exploit di Sassuolo, la Serie A non ha mai potuto godere del vero Stefano Sensi. Arrivato dall’Emilia Romagna all’Inter nell’estate del 2019, il giocatore sembrava – tra i tanti acquisti di quella stagione dei nerazzurri – il più promettente e quello destinato a una lunga carriera ad alti livelli.

Tanto bene aveva fatto a Sassuolo, da scatenare un’asta di mercato tra Inter e Milan, con i rossoneri “beffati” dai cugini che uscirono a portarlo a casa con un’operazione simile a quella che ha portato in nerazzurro Frattesi lo scorso anno. Il Milan virò poi su Bennacer, ai tempi piuttosto snobbato.

Ma già dai primi mesi della sua avventura in nerazzurro, Sensi era stato sempre bloccato da guai fisici. Talento indiscutibile, per lui sono stati troppi gli stop forzati, e la società nerazzurra quest’anno lo ha definitivamente perso a parametro zero, dopo i 20 milioni usciti nel 2020. Su di lui, per provare una ennesima rinascita, c’è una squadra di Serie A.

Sensi, addio Inter: riparte dalla Serie A

A 28 anni nel pieno della maturità calcistica, Stefano Sensi avrà un’altra possibilità in Serie A. Talento cristallino, troppo spesso fermato dagli infortuni, l’Inter lo aveva riportato a casa dopo i vari giri in prestito, tra Sampdoria, dove aveva messo in fila 11 presenze, e Monza, dove invece era riuscito ad essere più costante.

E proprio dai brianzoli arrivano indiscrezioni di un nuovo interessamento. Secondo quanto si apprende infatti, Galliani porrebbe volerlo nuovamente a Monza per colmare un vuoto a centrocampo. Adesso la palla passa al giocatore.

Monza su Sensi: l’indiscrezione

A riportare dell’interessamento per Sensi da parte del Monza è stato il sito di Gianluca Di Marzio nelle scorse ore. Il giornalista di Sky Sport, sempre attentissimo alle dinamiche del Monza, ha parlato di un interessamento concreto per portare nuovamente a distanza di due anni Stefano Sensi alla corte di Alessandro Nesta.

Il nuovo allenatore avrebbe dato l’ok, e adesso sarà tempo di trattative. Galliani potrebbe incontrare il giocatore nei prossimi giorni, per provare ad abbozzare un’offerta di ingaggio. Una occasione importane per Sensi, nel pieno della maturità, di rinascere ancora in Serie A.