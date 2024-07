Gazzetta dello Sport: “Si alza la voce per la Serie A: Cremonese e Palermo in pole”

Attraverso un articolo a firma Nicola Binda l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle favorite per la A.

Avventurarsi alla ricerca delle favorite in Serie B è sempre un terreno scvcivoloso, perché è uno dei campionati più impronosticabili che ci siano. In pieno mercato poi l’impresa diventa veramente ardua, perché le squadre sono ancora da completare. E siccome i club stanno navigando a vista, senza la certezza dei diritti Tv la forza delle idee punterebbe a fare la differenza.

Le indicazioni arrivate da queste prime settimane di mercato però fanno ergere davanti a tutti alcuni club. A cominciare da quelli che hanno fatto gli ultimi playoff e hanno le proprietà più disposte a investire per fare il salto, per questo Cremonese e Palermo sembrano in pole. Tra le retrocesse, l’unica che ha la fisionomia convincente è il Sassuolo. Non va trascurata la Samp, anche se la battaglia legale in corso relativa alle limitazioni federali al piano ristrutturazione non può lasciare tranquilli. Gli altri club ovviamente sono vigili.