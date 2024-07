Gds: “Palermo Piscina, c’è l’ennesimo buco nell’acqua. Ci sono difformità tra progetto e convenzione col gruppo Zamparini”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla situazione relativa alla piscina prevista al Conca D’Oro.

Un’altra occasione persa. La promessa di una nuova piscina sostitutiva dopo la chiusura per lavori di quella di viale del Fante sembra sempre più lontana. L’idea di allestire una piscina prefabbricata al Pallone, usato come centro stampa durante Italia ’90, si è rivelata una bufala. A inizio giugno, era stata rispolverata una vecchia convenzione di quasi vent’anni fa, che imponeva alla società di Zamparini di realizzare un centro sportivo a Fondo Raffo, come compensazione per il centro commerciale. L’annuncio prometteva l’inizio dei lavori il 20 giugno e il completamento entro cento giorni.

Tuttavia, anche questa volta, il progetto è stato rinviato. La nuova piscina, destinata a sostituire quella comunale chiusa per lavori finanziati dal Pnrr, rimane sulla carta. Chi attendeva la soluzione entro l’autunno, dovrà aspettare ancora.

La delibera di giunta di inizio giugno faceva riferimento a una convenzione del 2009, che modificava quella originaria del 2006. La nuova convenzione prevedeva una piscina ridotta e un lotto più piccolo, con campi di padel invece che di calcetto. Questa modifica è stata segnalata come irregolare dal presidente del Consiglio, Giulio Tantillo, che ha sottolineato la riduzione complessiva degli impegni sottoscritti dalla società Malu srl. Tantillo ha richiesto che qualsiasi variazione venga giustificata nella relazione dell’atto e sottoposta al Consiglio per la modifica della convenzione del 2006.

L’assessore alle Attività produttive, Giuliano Forzinetti, ha chiesto il 9 luglio di sospendere il permesso di costruire, in attesa di chiarimenti. Questo ha causato un ritardo di un mese sulla tabella di marcia, e con agosto alle porte, tutto si rallenta ulteriormente. Le società sportive, che contavano su una soluzione per i prossimi due anni, ora si trovano in difficoltà.

Forzinetti ha spiegato che l’amministrazione ha agito in buona fede, riferendosi alla convenzione del 2009 per i permessi di costruire. Tuttavia, un dubbio sollevato ha portato alla sospensione del progetto, con l’intenzione di portare le rettifiche al Consiglio.

L’assessore allo Sport, Alessandro Anello, rimane ottimista e spera di trovare una soluzione entro questa settimana: «C’è qualche momento di verifica che contiamo rapidamente di superare. Ora serve che tutti insieme ci sediamo attorno a un tavolo e decidiamo rapidamente sul da farsi. Il nostro unico e solo obiettivo è fornire risposte alla città».