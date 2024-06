Gds: “Palermo, piscina alternativa al Conca d’Oro. A occuparsene Zamparini junior”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla costruzione della piscina al Conca D’Oro affidata a Zamparini Junior.

La costruzione di una nuova piscina e di spogliatoi a Palermo è stata affidata ad Andrea Zamparini, figlio del noto Maurizio Zamparini e titolare del centro commerciale Conca d’Oro. La nuova struttura sarà situata vicino al centro commerciale e dovrebbe essere pronta entro cento giorni dal 20 giugno, quindi per ottobre.

Dettagli del Progetto

L’area scelta per la nuova piscina si trova a fondo Raffo (fondo Patti), alle spalle del centro commerciale Conca d’Oro. La vasca sarà lunga 25 metri, larga 35 e profonda 2 metri, come richiesto dai regolamenti per le competizioni. Sarà interrata e all’aperto, con la possibilità di essere coperta in seguito con una tensostruttura. Le tribune saranno realizzate successivamente, poiché la priorità è garantire lo svolgimento delle competizioni sportive.

Tempistiche e Procedure

Inizio dei lavori: 20 giugno.

Durata dei lavori: Circa tre mesi.

Consegna prevista: Inizio di ottobre.

La costruzione è frutto di una convenzione firmata il 9 maggio 2009 tra Immobiliare Malu Spa e il Comune di Palermo.

Coinvolgimento dell’Amministrazione Comunale

La giunta guidata dal sindaco Roberto Lagalla ha approvato la delibera che dà il via libera alla costruzione della nuova piscina, riconoscendo l’interesse pubblico del progetto. La nuova struttura sostituirà temporaneamente la piscina olimpica di viale del Fante, che chiuderà per lavori di riammodernamento.

Commenti delle Autorità

Roberto Lagalla (Sindaco di Palermo): “La soluzione alternativa trovata dall’amministrazione arriva a seguito di un lungo e intenso percorso. Abbiamo voluto dare una risposta alla città e alle società sportive, contestualmente ai lavori finanziati con fondi PNRR che si stanno effettuando nell’impianto di viale del Fante.”

Alessandro Anello (Assessore allo Sport): “Dopo mesi di lavoro, abbiamo trovato la soluzione alla chiusura della piscina comunale. La delibera concede il permesso di costruire con procedure prioritarie per ragioni di interesse pubblico.”

Maurizio Carta (Assessore all’Edilizia Privata): “L’amministrazione Lagalla dà attuazione alla convenzione approvata dal Consiglio comunale per la realizzazione di una importante attrezzatura sportiva come una piscina che potrà svolgere anche una importante funzione pubblica aprendosi al territorio.”

Giuliano Forzinetti (Assessore alle Attività Produttive): “La costruzione dell’impianto sportivo polivalente è una buona notizia per la città perché consentirà l’utilizzo collettivo di una struttura nuova e polifunzionale.”

Una volta completata la nuova piscina, il Comune stipulerà accordi con il privato per garantire l’uso quasi totale dell’impianto da parte delle società sportive e degli appassionati di nuoto. Questo progetto rappresenta un importante passo avanti nella collaborazione pubblico-privato per la realizzazione di infrastrutture sportive a Palermo.