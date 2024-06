Gds: “Palermo, nuova piscina. Zamparini junior ha 100 giorni per finire i lavori: basteranno?”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla nuova piscina al Conca d’oro a cura di Zamparini Jr.

La notizia della costruzione di una nuova piscina nell’area del centro commerciale Conca d’Oro, in viale Lanza di Scalea, ha portato sollievo alle federazioni e associazioni sportive di Palermo. La struttura di viale del Fante chiuderà per due anni a causa dei lavori di ristrutturazione, e la nuova piscina rappresenta un’alternativa fondamentale.

Dettagli del Progetto

La nuova piscina sarà realizzata da Andrea Zamparini, figlio di Maurizio Zamparini, storico presidente del Palermo e ideatore del centro commerciale Conca d’Oro. Secondo i piani, i lavori dovrebbero essere completati entro cento giorni dalla data di consegna, ossia il 20 giugno, con l’inaugurazione prevista per ottobre.

Giorgio Locanto, presidente di Palermo al Vertice:

“L’unica perplessità che abbiamo è relativa ai tempi degli interventi. Ci auguriamo che non vi siano intoppi tecnici o burocratici che faranno slittare l’apertura della nuova struttura. Staremo accanto all’amministrazione comunale e metteremo a disposizione i nostri consulenti ed esperti.”

Locanto ha espresso gratitudine per l’iniziativa, riconoscendo il contributo dell’amministrazione comunale e del sindaco Roberto Lagalla. Questo progetto riprende un vecchio accordo con Zamparini, offrendo una soluzione a lungo attesa.

Marcello Giliberti, presidente della società Telimar:

“L’amministrazione comunale ci ha rassicurati sulla realizzazione nel brevissimo periodo in un’area limitrofa al centro Conca d’Oro, di una vasca prefabbricata lunga 25 metri, larga 35 e profonda 2, come da regolamento per lo svolgimento di gare. Sarà realizzata in 100 giorni dalla società privata.”

Misure di Contingenza

Nel caso in cui la nuova piscina non sia ultimata in tempo, e entrambe le vasche siano chiuse, l’amministrazione comunale garantirà la disponibilità di spazi acquatici adeguati presso altri impianti natatori della città tramite convenzioni con soggetti privati. Questa misura assicurerà la continuità delle attività sportive.

Giliberti:

“Abbiamo già messo in sicurezza l’attività della nostra prima squadra di pallanuoto di Serie A1 che potremo comunque portare ad allenarsi nella piscina comunale di Terrasini, dal cui sindaco, Giosuè Maniaci, abbiamo avuto ampia disponibilità.”

Manifestazione “A tutto sport”

Nel frattempo, l’assessore comunale allo Sport, Alessandro Anello, ha annunciato che la piazza esterna del Conca d’Oro ospiterà la manifestazione “A tutto sport” sabato e domenica, organizzata da Endas Sicilia e coordinata da Oxygen Group. Questo evento evidenzia l’impegno dell’amministrazione nel promuovere lo sport e creare spazi di aggregazione per la comunità.

La costruzione della nuova piscina al Conca d’Oro rappresenta una risposta efficace alla chiusura temporanea della struttura di viale del Fante, offrendo un’alternativa vitale per le attività sportive di Palermo. La comunità sportiva attende con fiducia la realizzazione del progetto, che promette di migliorare significativamente le infrastrutture sportive della città.