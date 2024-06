Repubblica: “Palermo, lavori in corso per il futuro. Nel mirino tre giocatori del Sassuolo”

L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul mercato del Palermo.

Con l’inizio dell’era Alessio Dionisi, il Palermo si prepara a un’importante sessione di calciomercato per costruire una squadra competitiva in vista della prossima stagione. Due certezze emergono: la necessità di un regista e di un gruppo di giovani supportati da qualche veterano per impostare un 4-3-3 offensivo. Ecco i principali obiettivi e le strategie in corso.

Regista e Centrocampo

Leo Stulac: Attualmente seguito dalla Sampdoria di Pirlo, potrebbe restare a Palermo sotto la guida di Dionisi, che lo ha già allenato ai tempi di Empoli.

Luca Mazzitelli: Punto fermo del Frosinone, ha esperienza sia in Serie A che in Serie B. È un candidato ideale per il ruolo di regista.

Nicolas Viola: Reduce da una buona stagione con il Cagliari, Viola potrebbe tornare a Palermo dopo 12 anni, apportando esperienza e leadership.

Alessandro Bianco: Giovane promettente di proprietà della Fiorentina, rappresenta una scommessa interessante per il centrocampo.

Damiani e Saric: Entrambi rientranti dai prestiti, Saric ha avuto una stagione positiva in Turchia e sarà valutato attentamente da Dionisi.

Difesa

Gian Marco Ferrari: Difensore esperto del Sassuolo con 255 partite in Serie A, potrebbe seguire Dionisi a Palermo. Il suo contratto è in scadenza e su di lui ci sono anche Parma e Como.

Liberato Cacace: Difensore dell’Empoli, di nazionalità neozelandese, è un’opzione valida ma costosa.

Gennaro Borrelli: Giovane attaccante del Frosinone, ha segnato 9 gol in 27 partite a Brescia e potrebbe essere un rinforzo utile per l’attacco.

Attacco

Grégoire Defrel: Il suo nome è stato spesso accostato al Palermo. La sua esperienza e versatilità lo rendono un obiettivo interessante.

Samuele Mulattieri: Dopo una stagione negativa, potrebbe ritrovare la forma sotto la guida di Dionisi, che lo ha già allenato a Frosinone.

Leonardo Mancuso: Dionisi potrebbe chiedere il riscatto dal Monza, considerando i 20 gol segnati ai tempi dell’Empoli.

Daniele Verde: L’esterno dello Spezia potrebbe rientrare in uno scambio con Soleri.

Giuseppe Caso: Dopo una stagione con poco spazio a Frosinone, potrebbe trovare una nuova opportunità a Palermo.

Jari Vandeputte: L’esterno sinistro belga, rivelazione con il Catanzaro, è un altro nome caldo per rafforzare l’attacco.

Strategia Complessiva

Il nuovo direttore sportivo Morgan De Sanctis, in collaborazione con Dionisi, sta lavorando per costruire una squadra capace di lottare per la promozione in Serie A. La priorità è trovare un regista di qualità e rinforzare sia la difesa che l’attacco. Il mix di giovani promettenti e veterani esperti dovrebbe garantire equilibrio e competitività.

Considerazioni Finali

Il mercato del Palermo sarà cruciale per definire il successo della prossima stagione. Con una strategia chiara e mirata, il club punta a rafforzare ogni reparto, mantenendo un occhio di riguardo per le esigenze tattiche di Dionisi e le caratteristiche dei giocatori disponibili.