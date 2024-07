Corriere dello Sport: “Genoa, Retegui in bilico. Tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie A.

L’Atalanta ha un pensiero fisso: Matt O’Riley (23), centrocampista inglese naturalizzato danese, per il quale nei giorni scorsi è stata presentata un’offerta da 18 milioni di euro. Il Celtic vuole uno sforzo in più, quindi i contatti proseguiranno in queste ore con l’obiettivo di ridurre ancora le distanze e consegnare a Gian Piero Gasperini (66) il giocatore seguito da diverso tempo dagli 007 nerazzurri. Come è noto l’altro obiettivo della Dea è Marco Brescianini (24), che invece il Frosinone valuta sui 10-12 milioni di euro. L’ex Milan piace molto anche al ds del Napoli Giovanni Manna, ma i bergamaschi potrebbero decidere di fare nei prossimi giorni un nuovo scatto per conservare il vantaggio maturato in questo periodo.

COLPO TORO. A proposito di centrocampo: Davide Nicola (51) vorrebbe mantenere Razvan Marin (28) in rosa, che ha già allenato ad Empoli nella passata stagione. In scadenza nel 2026, il rumeno resta però nel mirino del Paok e di altri club stranieri quindi gli scenari potrebbero cambiare in caso di offerte importanti. Nel frattempo proseguono, in un clima di fiducia, i contatti per Gianluca Gaetano (24) che i sardi vogliono riportare a Cagliari a titolo definitivo. Il Torino batte il colpo Che Adams (28), attaccante scozzese svincolato dopo l’avventura al Southampton e molto stimato dal ds Davide Vagnati. Il calciatore è sbarcato ieri in Italia e oggi si sottoporrà ai test medici prima della firma sul contratto (3 anni più 1 da circa 2 milioni di euro a stagione). E continuano i contatti per il difensore svizzero di origini kosovare Albian Hajdari (21). Il classe 2003, scelto per sostituire Alessandro Buongiorno (25), non è stato convocato dal suo allenatore per la prima partita del campionato svizzero proprio perché l’operazione potrebbe essere alle battute finali. Con un passato nelle giovanili della Juventus, il centrale attende quindi l’intesa tra le due società per raggiungere l’Italia. L’ultima offerta del Torino, ricordiamolo, si aggira sui 4 milioni di euro più i premi, ma la sensazione è che per chiudere tutti gli accordi si potrebbe toccare quota 5 milioni.

PRAET A OLTRANZA. Il futuro di Mateo Retegui (25) resta in bilico così, già da qualche settimana, i liguri non perdono di vista le alternative come Nikola Krstovic (24) e M’Bala Nzola (27) della Fiorentina, mentre dalla Juve hanno offerto Arkadiusz Milik (30). Passiamo alle altre. Il Como aspetta l’arrivo di Pau Lopez (29) dal Marsiglia. L’accordo tra le due società è totale sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, al verificarsi di determinate condizioni. Adrian Semper (26) ha ricevuto inevitabilmente tante offerte e, tra i club interessati, per il portiere croato si segnala soprattutto il Pisa in Serie B. Tornando al Lecce, oggi sono attese novità per Dennis Praet (30). Il belga è svincolato e punta al rientro in Italia, con i giallorossi che restano al lavoro per limare le distanze economiche e, nel contempo, battere la concorrenza dell’Anderlecht. Il capo dell’area tecnica del club pugliese, Pantaleo Corvino, vigila costantemente, ma ha le idee chiarissime sui numeri limite per chiudere l’operazione.