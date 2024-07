Quotidiano di Puglia: “Blin al Palermo. Oggi l’ufficialità”

L’edizione odierna de “Il Quotidiano di Puglia” si sofferma su Blin che va verso il Palermo.

Sarà ufficializzato con ogni probabilità nella serata di oggi il trasferimento di Alexis Blin al Palermo a titolo definitivo. Ieri mattina, il centrocampista francese, dopo essere stato autorizzato dai dirigenti, ha lasciato il ritiro del Lecce in Austria per andare a sottoporsi alle visite mediche con il club siciliano. Una volta completate le visite, il calciatore firmerà un contratto che lo legherà al Palermo per le prossime tre stagioni, con un ingaggio di circa 500 mila euro netti a stagione. Il Lecce incasserà 1,5 milioni di euro, dopo averlo pagato 600 mila euro nel 2021.uot