Ciao Juventini, io resto in Serie A: Rabiot infligge una coltellata dolorosa | Pronto a vincere lo scudetto

Adrien Rabiot lascia la Juventus per sempre, ma rimane in Serie A. Così fa malissimo ai tifosi bianconeri.

Tutti pazzi per Rabiot. Dopo avere lasciato in attesa la Juventus per quasi due mesi, alla fine il francese ha deciso – si attende solo il comunicato del club – di non rinnovare il suo contratto con i bianconeri. Il centrocampista già lo scorso anno era stato a un passo dal dire addio alla Vecchia Signora, quando con lo United sembrava tutto fatto, salvo poi rinnovare per un altro anno.

Fino al 30 giugno 2024, appunto, data di scadenza che non è stata rispettata stavolta. Il giocatore si era preso tempo per decidere, concentrandosi sulla nazionale e sugli Europei, ma fatto ritorno dalla Germania è continuato il suo silenzio. Uno di quei silenzi che fanno tanto rumore.

E separazione sarà, dunque, ma non del tutto col calcio italiano. Sì, perché oltre alle già note squadre italiane in attesa di una risposta dal giocatore, le milanesi su tutte, in queste ore sembra essersi fatta avanti un’altra squadra.

Rabiot, terza pretendente in Serie A

Siamo dunque alla terza seria pretendente per Rabiot in Serie A. Stiamo parlando del Napoli. Antonio Conte vorrebbe il francese per il nuovo centrocampo azzurro, per dare sostanza ed esperienza al reparto mediano. La sfida di riportare alla vittoria il Napoli e di essere allenato da Conte inoltre, potrebbero incidere sulla scelta del centrocampista francese, che potrebbe a breve essere contattato dal vecchio dirigente juventino Manna.

Il Milan e l’Inter intanto attendono una risposta, che potrebbe arrivare già nelle prossimo ore, ma la palla passerà nuovamente a Rabiot, che dovrà decidere se andare all’estero o rimanere in Italia, giocando un tiro mancino ai suoi vecchi tifosi. Oltre alle scelte tecniche però, le italiane dovranno fare attenzione alla concorrenza dall’estero.

Rabiot, concorrenza spietata

Nelle scorse ore era stata La Repubblica a riportare del forte interessamento del Real Madrid per Adrien Rabiot. Blancos antagonisti numero 1 del Milan, scriveva il quotidiano poche ore fa, e dunque verosimilmente anche di Napoli e Inter.

Svincolato, il giocatore non costerebbe nulla in termini di cartellino, ma il suo ingaggio rimane molto pesante. Il giocatore vorrebbe guadagnare una cifra che si aggira sui 7 milioni di euro, o anche maggiore, e il Real Madrid sembra la squadra più propensa ad accontentare le sue richieste. Milan, Inter e Napoli sono dunque avvisate.