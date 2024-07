Pedullà: “Palermo, accordo totale con la Fiorentina per Pierozzi”

Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, la Fiorentina e il Palermo hanno raggiunto un accordo totale per il trasferimento del giovane talento Niccolò Pierozzi. Questo passaggio rappresenta un importante colpo di mercato per il Palermo, che si assicura così le prestazioni di un promettente giocatore.

Niccolò Pierozzi, cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, ha dimostrato nel corso delle ultime stagioni di avere qualità tecniche e tattiche notevoli. Il suo trasferimento in rosanero è stato oggetto di trattative intense, ma alla fine le due società hanno trovato un’intesa che soddisfa entrambe le parti.

Il giovane calciatore, dotato di grande versatilità, è in grado di ricoprire diversi ruoli sul campo, sia in difesa che a centrocampo. Questa caratteristica lo rende un acquisto prezioso per il Palermo, che punta a rafforzare la sua rosa in vista dei prossimi impegni. Proprio in rosanero, qualche stagione fa ha militato il gemello, Edoardo.

Per la Fiorentina, la cessione di Pierozzi rappresenta una mossa strategica per permettere al giovane di acquisire maggiore esperienza in una nuova realtà calcistica, con l’obiettivo di continuare il suo percorso di crescita. Il club viola, da sempre attento alla valorizzazione dei suoi giovani, segue con interesse l’evoluzione dei suoi talenti anche quando scelgono di proseguire la carriera altrove.