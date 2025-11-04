Giornale di Sicilia: “Palermo, tegola Gomes”

Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo dovrà fare a meno di Gomes per almeno un mese. Il centrocampista francese si è infatti procurato una lussazione alla spalla sinistra in seguito a uno scontro di gioco durante la partita contro il Pescara, che lo aveva costretto ad abbandonare il campo anzitempo.

Un infortunio tutt’altro che banale — sottolinea Radicini sul Giornale di Sicilia — che costringerà Filippo Inzaghi a rivedere le proprie soluzioni tattiche in vista dei prossimi impegni ufficiali. Gli esami strumentali eseguiti dallo staff medico rosanero hanno confermato la necessità di un percorso riabilitativo di tipo conservativo, già avviato in questi giorni, escludendo però l’intervento chirurgico.

Secondo quanto riferisce ancora il Giornale di Sicilia, lo stop dovrebbe aggirarsi intorno alle quattro settimane, ma la sosta per le nazionali rappresenta un elemento favorevole, concedendo al Palermo tempo prezioso per gestire con cautela il rientro del giocatore. Dopo la gara di sabato contro la Juve Stabia, i rosanero torneranno in campo il 22 novembre a Chiavari contro l’Entella: solo dopo quella data sarà possibile definire con maggiore precisione i tempi di recupero, in base alla risposta del centrocampista al trattamento e alla progressione del lavoro fisioterapico.

Nel frattempo — scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia — la squadra ha ripreso ieri pomeriggio gli allenamenti a Torretta. Dopo una fase di riscaldamento e mobilità, il gruppo ha svolto esercitazioni sul possesso palla e una sessione di lavoro aerobico.

Sul fronte organizzativo, il club campano ha annunciato l’apertura della prevendita per il match di Castellammare. I biglietti, in vendita da oggi alle 10, saranno riservati esclusivamente ai tifosi non residenti nella provincia di Palermo e possessori della fidelity card, in base alle disposizioni del prefetto di Napoli, Michele Di Bari. I residenti nel capoluogo e nell’intera provincia non potranno quindi acquistare tagliandi per alcun settore dello stadio “Menti”. La curva Ferrovia, riservata ai sostenitori rosanero, avrà una capienza di 300 posti, con biglietti a 18 euro più 2 di prevendita.