Corriere dello Sport: “Poco Empoli. Ma Dionisi ha la cura”

«Giochiamo con poca serenità, ci serve più entusiasmo e coraggio». È un Alessio Dionisi diretto e consapevole quello raccontato da Riccardo Tofanelli sulle pagine del Corriere dello Sport. Dopo la sconfitta contro la Virtus Entella, l’allenatore dell’Empoli ha messo a nudo i problemi della sua squadra, ancora impantanata nella parte bassa della classifica.

Il Corriere dello Sport, attraverso l’analisi di Tofanelli, evidenzia come gli azzurri abbiano disputato a Chiavari la peggior gara della stagione. Una prestazione opaca, con poche idee e appena due tiri nello specchio, che conferma un periodo di difficoltà offensiva. Attualmente l’Empoli occupa il 15º posto con 11 punti, gli stessi del SüdTirol, ultima squadra battuta dai toscani a inizio ottobre, quando in panchina sedeva ancora Guido Pagliuca.

Tofanelli sul Corriere dello Sport sottolinea le attenuanti legate alle numerose assenze. A Chiavari mancavano Elia, Ceesay e Nasti, quest’ultimo fermo proprio dalla vittoria di Bolzano decisa da una sua rete. Anche Pellegri, titolare per la seconda volta, è ancora alla ricerca della miglior condizione fisica. Gli ingressi di Popov e Shpendi non hanno invece cambiato il volto del match.

Come scrive Tofanelli sul quotidiano romano, Dionisi è ora chiamato a ritrovare incisività e leggerezza nel gruppo: «Le qualità ci sono, ma serve serenità e la voglia di rischiare qualcosa in più nei sedici metri finali».

Nella giornata di ieri la squadra è tornata ad allenarsi dopo il riposo domenicale. Il tecnico ha programmato sedute aperte ai tifosi, eccetto le ultime due, riservate alle prove tattiche. L’allenatore potrà contare sul rientro di Elia dopo la squalifica, mentre resta in dubbio Lovato in difesa. Per Ceesay e Nasti, invece, il rientro dal primo minuto appare rimandato dopo la sosta.

Come conclude Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, il match contro il Catanzaro diventa già uno spartiacque: serviranno coraggio e leggerezza mentale per evitare che la classifica, già pesante, diventi un macigno.