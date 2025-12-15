Palermo Futsal, il Tocha torna un fortino: battuta la Vigor

Seconda vittoria consecutiva al Tocha Stadium per il Palermo Futsal Club, che supera con il risultato di 7-3 un’ottima Vigor San Cataldo. A segno La Fiura (tripletta), Nicchia, Sujon, Gennaro e Chinnici.

Primo tempo

Non c’è nemmeno il tempo di ascoltare il fischio del signor Falzone che Corsino e Nicchia confezionano l’assist vincente per capitan La Fiura. Passano solo due minuti e la Vigor ribalta il risultato con le reti di Toscano e Carrubba, portandosi sul 2-1. Sammartino si esalta con una bella parata su Niccoli, mentre Polizzi chiude la porta sui tentativi di Corsino e La Fiura. Ancora pericoloso Corsino, che colpisce il palo, mentre la Vigor San Cataldo sfiora il tris con un diagonale velenoso di Toscano che esce di pochissimo.

Secondo tempo

Mister Gentile mette in campo l’artiglieria pesante: Sammartino, Chinnici, Nicchia, La Fiura e Gennaro compongono un quintetto super offensivo per l’avvio della ripresa. Il Palermo schiaccia la Vigor e il lavoro sporco del solito Gennaro permette a Nicchia di bucare Polizzi sul primo palo. Il Palermo ci crede e continua ad attaccare, ma sono i granata ad andare vicini al vantaggio in tre occasioni, trovando sempre un attentissimo Sammartino. Il giovane portiere classe 2005 si supera e diventa protagonista della sfida con una serie di parate decisive su Toscano.

Il Palermo insiste e, dopo una bella uscita di Corsino, Sujon serve La Fiura, letale sotto porta per il 3-2. La Vigor si sgretola e subisce subito altri due gol, firmati da Sujon e Gennaro. Sul 5-2 gli ospiti provano il tutto per tutto con il portiere di movimento, ma è Chinnici ad andare in rete per il 6-2. Toscano rende meno amaro il passivo con la terza rete per i suoi, ma nel finale La Fiura timbra ancora il cartellino, completando la sua tripletta. Per il signor Falzone, coadiuvato da Curulli e Pizzo, può andare bene così: il Palermo Futsal Club vince 7-3 contro la Vigor San Cataldo.

Prossimo appuntamento

Grande successo per il Palermo, che con questa vittoria si porta a +4 sulla zona playout. Prossimo appuntamento in programma sabato 20 dicembre alle ore 17:00 contro la ben più quotata Isola C5.

Under 19

Settimana di successi anche per la selezione Under 19. I ragazzi dei mister Sujon e Lopes ottengono un’importantissima vittoria sul campo della Virtus Calcio, imponendosi per 5-6. Decisiva, ancora una volta, la tripletta di Meli. Doppietta per Catalano e rete di Di Chiara, che festeggiano la convocazione nella rappresentativa siciliana. Da sottolineare anche le grandi parate di Megna, stabilmente aggregato alla prima squadra. Prossimo appuntamento contro i “cugini” del Palermo C5.