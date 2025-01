Palermo Futsal Club, chiusa la pratica Giudecca: rosa sempre in vetta

Continua il momento d’oro del Palermo Futsal Club che vince in trasferta contro il Giudecca con il risultato di 2-7. La lunga trasferta di Trapani non ha scalfito i ragazzi di mister Gentile che si sono imposti sulla compagine di casa grazie alle reti di Franco (doppietta), Vitiello (doppietta), Pisani, Nicchia e Di Chiara.

La prima frazione evidenzia i rosanero subito in vantaggio con un grande contropiede. Pisani è in grande spolvero e regala due assist prima della gioia personale. Il primo pallone che serve è per Franco che sotto porta non sbaglia mentre il secondo è decisamente più bello: tacco a liberare Di Chiara che fredda Piacentino. In mezzo la conclusione di potenza che buca gli avversari. Il Palermo flirta per tutto il tempo con il quarto gol: Nicchia fallisce dal dischetto ma poi si rifà calciando con potenza sul primo palo. Allo scadere del primo tempo il Giudecca riapre i conti con Giurlanda su tiro libero.

Il secondo tempo si apre con una gran bella notizia per mister Gentile. Il rientro di Vitiello in campionato, dopo oltre un anno, è da incorniciare. Per lui doppietta in 6 minuti con la specialità della casa: il tiro da fuori. Il primo sfruttando uno schema su calcio d’angolo mentre il secondo, di punta, sul primo palo. L’autogol sfortunato di Vivarelli non cambia le sorti del risultato mentre a chiudere la partita ci pensa Franco, ben appostato sul secondo palo sull’idea di Nicchia. L’unico neo della partita è l’espulsione di Chinnici per doppio giallo: il numero 10 palermitano salterà la sfida interna contro il Club Olimpia.

Al triplice fischio esulta la compagine di mister Gentile che rimane ancorata al primo posto salendo a quota 36 punti. Prossimo appuntamento previsto per sabato 25 gennaio alle ore 16:00. Chi farà visita al Palermo Futsal Club, al Tocha Stadium, è il Club Olimpia.