Calciomercato Sampdoria: per la difesa spunta Nuytinck

Dopo gli arrivi di Beruatto e Niang la Sampdoria vuole rinforzare la difesa. Come riportato da “La Repubblica” (ed. Genova), i blucerchiati continuano a seguire Marco Curto, giocatore del Como attualmente in prestito al Cesena. Tuttavia le alternative non mancano. Infatti Bram Nuytinck, ex difensore dell’Udinese e ora al NEC Nijmegen, avrebbe fatto sapere di essere disponibile a tornare in Liguria dopo l’esperienza nel 2023, condita con 19 presenze in Serie A. Per quanto riguarda le cessioni, invece, per Estanis Pedrola si fa sempre più calda la pista Real Valladolid, dove andrebbe a sostituire l’infortunato Raul Moro.

