Pedullà: “Niente Trapani per Buttaro. I granata chiudono per Zappella”

Negli scorsi giorni il Trapani aveva messo nel mirino Alessio Buttaro per rinforzare la fascia di destra. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, esperto giornalista di calciomercato, i granata avrebbero però deciso di cambiare obiettivo. Infatti il club del patron Valerio Antonini ha trovato l’intesa con l’Entella per Davide Zappella, che già domani sarà in Sicilia per svolgere le visite mediche di rito e per firmare il suo nuovo contratto.

Alessio Buttaro, dunque, resta al Palermo ma ha ancora a disposizione diversi giorni per trovare una sistemazione che gli possa garantire più minutaggio rispetto a quello ottenuto in questa stagione. Il classe 2002 è stato poco utilizzato da mister Dionisi, motivo per il quale potrebbe lasciare i rosanero in questa sessione invernale di mercato.