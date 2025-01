Palermo-Juve Stabia: secondo i tifosi Sirigu è il “Player of the match” dei rosanero

Salvatore Sirigu è stato uno dei principali protagonisti della vittoria di ieri pomeriggio, domenica 19 gennaio, ottenuta dal Palermo contro la Juve Stabia. Grazie ai suoi interventi su Candellone e Adorante, il portiere rosanero ha mantenuto la porta inviolata per la seconda gara di fila e ha permesso alla squadra siciliana di ottenere i tre punti, firmati dalla rete di Le Douaron. La prestazione dell’esperto estremo difensore non è ovviamente passata inosservata, tanto che i tifosi l’hanno premiato come migliore in campo sull’app ufficiale del Palermo.

