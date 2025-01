Di Marzio: “Venezia, in arrivo nuovo attaccante. Pohjanpalo decide sul Palermo”

Dopo il pareggio di Parma, il Venezia continua a muoversi attivamente sul mercato per rinforzare la rosa.

Dopo le ufficialità di Condé e Zerbin, la squadra guidata da Eusebio Di Francesco punta a completare il reparto offensivo. Come riportato da Gianluca Di Marzio, sono stati avviati i contatti con lo Slavia Praga per Daniel Fila, giovane attaccante ceco classe 2002. Nove presenze e due reti per lui in questa stagione, mentre lo scorso anno ha messo insieme 11 gol e 4 assist in 29 partite: numeri che evidenziano il suo potenziale in fase realizzativa.

Parallelamente, il Venezia deve fare i conti con il possibile addio di Joel Pohjanpalo. Sempre secondo quanto riportato da Di Marzio, l’attaccante finlandese è finito nel mirino del Palermo, che sogna un colpo importante per alzare l’asticella in Serie B.

Questa settimana sarà decisiva per capire se l’affare potrà andare in porto: la volontà del giocatore sarà un fattore chiave per determinare il suo futuro.