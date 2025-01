Di Marzio: “Palermo sogna il colpo Pohjanpalo dal Venezia”

Il nuovo anno del Palermo è partito alla grande, con due vittorie consecutive che sembrano segnare una svolta nella stagione dei rosanero. L’arrivo del nuovo direttore sportivo Carlo Osti, ex Sampdoria, ha portato un’aria di rinnovamento e nuove ambizioni. Tra queste, quella di assicurarsi un attaccante di categoria per rafforzare il reparto offensivo a disposizione di Alessio Dionisi.

Oltre ai nomi già noti di Borrelli e Lapadula, nelle ultime ore è emerso un nuovo profilo: Joel Pohjanpalo, centravanti finlandese attualmente in forza al Venezia. Pohjanpalo rappresenterebbe un innesto di grande valore per il Palermo, un vero punto di riferimento in attacco e una pedina chiave per puntare con decisione alla promozione.

Secondo le ultime indiscrezioni, riportate anche da Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, la prossima settimana sarà decisiva per valutare la fattibilità dell’operazione. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore e dalla capacità del club rosanero di trovare un’intesa economica con il Venezia. Intanto, i tifosi del Palermo sognano un colpo che potrebbe dare ulteriore slancio a una squadra in grande ripresa.