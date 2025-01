Sky Sport: “Palermo su Pohjanpalo. Osti vuole il colpo attacco per inseguire il sogno promozione”

Il direttore sportivo del Palermo Carlo Osti pensa a un colpo in attacco per inseguire il sogno promozione. Anche Sky Sport attraverso il proprio sito ufficiale scrive che oltre a Gennaro Borrelli del Brescia e Gianluca Lapadula del Cagliari, c’è interesse anche per Joel Pohjanpalo del Venezia.

Il giocatore finlandese, che quest’anno ha segnato 6 gol in 19 partite, è stato un elemento chiave nella promozione del Venezia in Serie A nella scorsa stagione con 22 reti. Questa settimana si rivelerà cruciale per valutare la possibilità di realizzare uno di questi trasferimenti, con particolare attenzione alla disponibilità di Pohjanpalo a trasferirsi.