Di Marzio: “Cremonese, offerta alla Feralpisalò per Pietrelli”

La Cremonese si è inserita nella corsa per Davide Pietrelli, attualmente in forze alla FeralpiSalò, superando l’offerta iniziale presentata dalla Juventus. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni riportate da Gianluca Di Marzio, nonostante l’offerta più vantaggiosa della squadra grigiorossa, Pietrelli sembra ancora incline a vestire la maglia bianconera.

La Juventus, che da tempo segue il giovane calciatore, ora si trova nella posizione di dover migliorare la propria proposta per convincere la Feralpi Salò a cedere il giocatore a loro piuttosto che alla Cremonese. L’interesse di Pietrelli per i bianconeri potrebbe giocare un ruolo cruciale nelle negoziazioni, visto il suo desiderio di far parte del prestigioso club torinese.