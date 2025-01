Serie B: l’ex rosa Elia è l’MVP della 22^ giornata

Attraverso il proprio sito ufficiale la Lega B elogia l’ex Palermo Salvatore Elia messosi in mostra ieri nel match vinto dallo Spezia contro la Carrarese.

Salvatore Elia ha offerto una prova maiuscola nella vittoria per 0-4 dello Spezia contro la Carrarese, mettendo in luce le sue qualità che si sono rivelate decisive per il risultato finale. Prima la trivela per il colpo di testa di F. Esposito con cui i liguri hanno aperto le marcature, poi il lancio per Kouda, infine lo splendido colpo di testa con cui ha chiuso i giochi. Una prestazione da incorniciare per il classe ’99, nominato MVP della 22a giornata, come testimoniano anche i dati “powered by Opta”: Elia è il giocatore che ha preso parte a più reti (tre, un gol e due assist) in questa giornata di Serie BKT. Il centrocampista dello Spezia è l’unico calciatore ad aver fornito più di un passaggio vincente in questo turno di campionato ed è anche colui che ha fatto registrare più tiri (tre), di cui due verso lo specchio della porta. Un apporto da “tuttofare”, dimostrato anche dal dato dei cross riusciti su azione, quattro, nessuno meglio di lui in questo turno. Come se non bastasse, nessun centrocampista ha completato più dribbling rispetto a Elia (tre) in questa giornata di campionato, con una percentuale del 100% tra i pari ruolo che ne hanno tentati più di due in questo turno di campionato.

Grazie alle giocate di Salvatore Elia, lo Spezia può continuare a coltivare sogni promozione: i liguri occupano al momento il terzo posto in classifica a quota 42 punti, a cinque lunghezze dal Pisa secondo.