Sportitalia: “Frosinone, due club di B su Begic”

Tjas Begic, ala slovena attualmente in forza al Frosinone con la formula del prestito dal Parma, potrebbe cambiare maglia già durante la finestra di trasferimento di gennaio, nonostante abbia collezionato 14 presenze e un gol con i ciociari. Secondo quanto riportato da Sportitalia, il futuro del giovane talento potrebbe ancora rimanere in Serie B, ma con altre maglie.

Cremonese e Pisa emergono come le principali interessate al giocatore. Entrambe le squadre sono alla ricerca di rinforzi di qualità per i propri reparti offensivi e vedono in Begic un’opzione più che valida per raggiungere i loro obiettivi stagionali. La sua capacità di incidere sulle partite e la versatilità nel ruolo di ala lo rendono un candidato ideale per entrambe le formazioni, che mirano a migliorare la propria efficienza offensiva