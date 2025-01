Di Marzio: “Bari, è fatta per Bonfanti”

Il Bari mette a segno un importante colpo di mercato per rinforzare il proprio reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale, la società biancorossa ha chiuso l’accordo con il Pisa per il prestito di Nicholas Bonfanti, giovane attaccante che va a compensare i recenti infortuni che hanno colpito Kevin Lasagna e Andrija Novakovich.

Bonfanti, che in questa stagione ha dimostrato di essere un elemento di valore per la formazione toscana, si trasferisce a Bari con la formula del prestito, con la possibilità di un eventuale riscatto al termine della stagione, a seconda dell’andamento dell’esperienza in Serie B.