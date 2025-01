10 MILIONI DI € ALL’ANNO: è arrivata l’offerta araba | Ranieri costretto a chiamarlo in piena notte

Il tecnico romano ha annunciato ad un calciatore l’arrivo di una ricca offerta dal campionato saudita: sono ben 10 mln di euro a stagione.

Dopo un avvio terribilmente complicato, la Roma sta a poco a poco rialzando la testa. Merito senza dubbio di Claudio Ranieri. Richiamato per la terza volta nella sua carriera dalla Magica, il tecnico di Testaccio non ha saputo dire di no ai colori del suo cuore, e di corsa ha accettato la proposta dei Friedkin. Adesso è l’allenatore, ma al termine della stagione diventerà dirigente giallorosso.

Nel frattempo però i risultati si sono già visti. La squadra è uscita dalla zona rossa della classifica, e adesso spera di tornare in carreggiata quanto meno per un posto in Europa. Tanti calciatori poi sembrano essere stati proprio rivitalizzati dalla cura del mister. Per uno di questi però nelle scorse ore è arrivata una novità incredibile.

A quanto pare infatti un club saudita è deciso a mettere sul piatto uno stipendio enorme per lui, della bellezza di 10 milioni di euro annui. Una proposta ricchissima dunque, che lo sta facendo vacillare.

Assalto dall’Arabia per un romanista

Con il mercato aperto le insidie sono sempre dietro l’angolo. In particolar modo dal campionato arabo infatti spesso e volentieri giungono proposte fuori dal normale per i calciatori. Lo sa bene la Roma, che per questa ragione in estate ha rischiato di perdere Paulo Dybala. E una situazione simile si sta presentando nuovamente proprio in quel di Trigoria.

Stando a quanto riportato dai media argentini infatti l’Al Shabab ha messo gli occhi addosso a Leandro Paredes, tanto che avrebbe messo sul piatto una super offerta, come detto da 10 mln di euro a stagione, per convincere il campione del mondo argentino. E secondo quanto filtra da Trigoria il centrocampista avrebbe già preso la sua decisione.

La scelta del giocatore

Ad oggi, per TMW, Paredes avrebbe intenzione di rifiutare la ricca proposta, rimanendo a Roma almeno fino a giugno per poi decidere il da farsi.

Tuttavia è molto probabile che a beve il club saudita rialzi l’offerta, provando ad ingolosire ulteriormente il campione del mondo. Staremo a vedere dunque se il calciatore rimarrà su questa linea, oppure cederà alle avances del dio denaro.