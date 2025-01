Palermo, arrivano conferme per Pohjanpalo

Il Palermo ha messo Joel Pohjanpalo in cima alla lista dei rinforzi per il mercato di gennaio e si prepara a presentare un’offerta importante al Venezia per il suo capitano. Come riportato da Trivenetogoal.it, il club rosanero vede nel bomber finlandese l’uomo ideale per potenziare l’attacco e rilanciare le ambizioni in campionato.

Di Marzio: “Palermo sogna il colpo Pohjanpalo dal Venezia”

LA SITUAZIONE

Il Venezia, attualmente in una fase di riflessione, valuta attentamente le opzioni. Per rinforzare la rosa in entrata, il club lagunare potrebbe essere costretto a cedere un pezzo pregiato come Pohjanpalo, ma solo di fronte a un’offerta irrinunciabile.

LA DECISIONE

La palla passerà al giocatore nel caso in cui l’offerta del Palermo venga ritenuta adeguata. Nel frattempo, il Venezia non si fa trovare impreparato e ha già individuato un’alternativa per sostituire il proprio capitano, qualora si concretizzasse il trasferimento.

La trattativa è in divenire e potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni, con il Palermo determinato a chiudere per un colpo di mercato di alto profilo.