Dalla Polonia: “Cracovia, idea Nedelcearu del Palermo”

Il Cracovia, squadra di punta della massima serie polacca, è impegnata nella ricerca di un nuovo difensore centrale per rafforzare la propria rosa in vista delle competizioni europee primaverili. La posizione rimane vacante nonostante gli sforzi e le trattative avanzate.

Come riportato dai media polacchi, tra i nomi circolati, quello di Ionut Nedelcearu, difensore romeno del Palermo, sembrava il più promettente. Nedelcearu, con un passato recente in squadra nazionale e nove presenze nel campionato autunnale con il club siciliano, era in avanzate discussioni con il Cracovia. Tuttavia, la trattativa sembra aver incontrato ostacoli inaspettati.

Recentemente, è emerso che Nedelcearu ha ricevuto un’offerta economicamente più vantaggiosa dall’Est, mettendo in dubbio la sua transizione al club polacco. Questo nuovo sviluppo ha rallentato significativamente i negoziati, relegando il Cracovia a un piano B per il giocatore.

Mentre il tempo stringe, il Cracovia deve valutare altre opzioni o rischiare di rimanere senza il rinforzo desiderato. La situazione di Nedelcearu rimane un punto interrogativo, con il trasferimento al Cracovia che ora appare come un’alternativa di riserva più che una scelta prioritaria.