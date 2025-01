Tuttosport: “Samp: idea Curto”

La Sampdoria è attivamente impegnata nel mercato invernale alla ricerca di rinforzi per la propria rosa. Tra i possibili nuovi arrivi, si fa il nome di Marco Curto, giovane difensore attualmente in forza al Como ma in prestito al Cesena. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Tuttosport, la Sampdoria potrebbe optare per una formula simile a quella già utilizzata in passato con giocatori come Pietro Beruatto e M’Baye Niang, ovvero un prestito con diritto di riscatto.

I rapporti positivi tra Sampdoria e Como, già consolidatisi in estate con operazioni di mercato che hanno visto protagonisti Audero, Ioannou e Ghidotti, potrebbero facilitare l’approdo di Curto in blucerchiato. Il difensore è considerato un profilo interessante per la sua capacità di adattarsi sia a un gioco difensivo che a incursioni offensive, caratteristiche che potrebbero ben inserirsi nello scacchiere tattico di Sampdoria.

Mentre la finestra di calciomercato procede, si attendono ulteriori sviluppi per capire se questa trattativa si concretizzerà, portando Marco Curto a vestire la maglia della Sampdoria già nella seconda parte della stagione.