Il Mattino: “La Salernitana offre due calciatori per Saric del Palermo”

In vista della trasferta di Pisa, la Salernitana guarda con attenzione al mercato per rinforzare la mediana. Come riportato da Il Mattino di Salerno, il ds Valentini continua a lavorare per portare Dario Saric a disposizione di Roberto Breda. Il centrocampista del Palermo, utilizzato solo nei minuti finali della sfida contro la Juve Stabia, è un obiettivo dichiarato del club campano.

LA TRATTATIVA

Il Palermo valuta Saric 300.000 euro per il prestito e oltre 1 milione per l’obbligo di riscatto legato alla salvezza della Salernitana. Tuttavia, Valentini potrebbe rilanciare o attendere ulteriori sviluppi, considerando che Saric non sembra centrale nei piani di Dionisi.

IPOTESI SCAMBIO

La Salernitana ha proposto uno scambio di prestiti, coinvolgendo Maggiore o Soriano, due giocatori ai margini del progetto tecnico di Breda. La trattativa resta aperta, con il Palermo chiamato a decidere se puntare su Saric o sfruttare l’occasione per monetizzare e ridisegnare il centrocampo.

La situazione potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni, con la volontà del giocatore già favorevole al trasferimento a Salerno.