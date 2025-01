Di Chiara: “Palermo comincia a raccogliere i frutti. Il punto di giornata in Serie B”

La Serie B si infiamma, con il Sassuolo di Fabio Grosso sempre più protagonista grazie alla spettacolare vittoria per 5-3 contro il Sudtirol. Come sottolineato da Filippo Di Chiara su La Gazzetta dello Sport, i neroverdi continuano a dimostrare qualità superiori, grazie anche ai loro big, come Berardi e Laurienté, e a una squadra costruita per tornare subito in Serie A.

LE BIG DEL CAMPIONATO

Il Sassuolo, ora a +5 sul Pisa di Pippo Inzaghi, mantiene salda la vetta, ma il pareggio dei nerazzurri contro il Catanzaro ha riacceso le speranze dello Spezia, che si avvicina al secondo posto con una vittoria nel derby contro la Carrarese. Da evidenziare l’ennesima prestazione straordinaria di Francesco Pio Esposito, giovane talento classe 2005, capocannoniere del campionato con 11 reti.

PALERMO IN RIALZO

Il Palermo continua la sua risalita in classifica, centrando la seconda vittoria consecutiva e scalando dal nono al quinto posto. La squadra di Dionisi sta finalmente raccogliendo i frutti degli investimenti estivi, con Le Douaron in grande spolvero: il francese, con 4 gol nelle ultime cinque partite, si conferma decisivo nella rinascita dei rosanero.

PLAYOFF E ZONA SALVEZZA

La lotta playoff è più serrata che mai, con tante squadre in corsa e una classifica corta che rende fondamentali regolarità e costanza nei risultati. In fondo alla classifica, invece, la Sampdoria rappresenta la grande sorpresa negativa: la sconfitta contro il Cesena ha gettato la squadra nel panico della retrocessione, e anche con gli arrivi di Niang e Beruatto, potrebbe non bastare per risalire.

IL BIG MATCH CHE PUÒ DECIDERE

Tutte le attenzioni sono ora rivolte al big match tra Spezia e Sassuolo di venerdì sera, una sfida che potrebbe rivelarsi decisiva per le sorti del campionato e per l’equilibrio tra le prime posizioni.