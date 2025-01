Gazzetta dello Sport: “Palermo-Juve Stabia 1-0. Le pagelle”

Una vittoria sofferta, ma preziosa per il Palermo, che supera la Juve Stabia 1-0 al Barbera grazie alla zampata vincente di Le Douaron. Nonostante la supremazia degli ospiti per gran parte della gara, i rosanero portano a casa tre punti fondamentali per la corsa playoff, confermando la solidità difensiva e l’importanza di Sirigu tra i pali. Di seguito, le pagelle a cura de La Gazzetta dello Sport.

PALERMO (3-5-2):

Sirigu 7

Baniya 6

Nikolaou 5,5

Ceccaroni 7

Pierozzi 6 (dal 44’ s.t. Diakité s.v.)

Segre 6 (dal 17’ s.t. Vasic 6,5)

Gomes 6

Ranocchia 6 (dal 34’ s.t. Saric s.v.)

Lund 6

Le Douaron 7 (dal 34’ s.t. Henry s.v.)

Brunori 5,5 (dal 34’ s.t. Verre s.v.)

Allenatore Dionisi 6

JUVE STABIA (3-4-1-2):

Thiam 5,5

Folino 5,5

Varnier 6

Bellich 6

Fortini 6,5 (dal 35’ s.t. Moracchioli s.v.)

Buglio 6 (dal 31’ s.t. Leone s.v.)

Pierobon 6 (dal 1’ s.t. Meli 6)

Rocchetti 6 (dal 31’ s.t. Sgarbi s.v.)

Piscopo 6 (dal 13’ s.t. Maistro 6)

Adorante 6

Candellone 6

Allenatore Tarantino (Pagliuca squalificato) 5,5

ARBITRO: Massimi di Lucca 6