Gazzetta dello Sport: “Il Palermo soffre e sorride. Decide ancora Le Douaron”

Il Palermo centra la seconda vittoria consecutiva in campionato e la terza di fila al Barbera senza subire gol, balzando al quinto posto in classifica. Come evidenziato da Fabrizio Vitale su La Gazzetta dello Sport, i rosanero hanno però sofferto contro una Juve Stabia ben organizzata e più propositiva per gran parte della partita.

LA PARTITA

La squadra di Dionisi, pur mantenendo la porta inviolata, è stata costretta a difendersi per larghi tratti, faticando a contrastare il pressing e il ritmo della Juve Stabia, una delle squadre più aggressive della Serie B. La partita si è decisa al 19’ del secondo tempo, quando Le Douaron, al suo quarto gol in cinque gare, ha ribadito in rete una respinta di Thiam su un tiro di Vasic.

IL RACCONTO DEL MATCH

Nel primo tempo, la Juve Stabia ha sfiorato più volte il vantaggio: prima Buglio, la cui conclusione è stata salvata sulla linea da Ranocchia, poi Candellone, neutralizzato da un grande intervento di Sirigu. Anche nella ripresa, gli ospiti hanno avuto una grande occasione con Adorante, ma il portiere rosanero si è confermato insuperabile.

Decisivo, però, è stato il cinismo del Palermo: un’iniziativa di Vasic ha portato al tiro che Thiam ha respinto sui piedi di Le Douaron, lasciato colpevolmente solo dalla difesa campana.

LE PAROLE DI DIONISI

Il tecnico rosanero ha ammesso che l’approccio della squadra è stato più difensivo del solito, sottolineando come la Juve Stabia, tatticamente precisa e ben organizzata, abbia imposto il proprio gioco. Nonostante ciò, il Palermo ha saputo capitalizzare l’occasione e portare a casa tre punti fondamentali per la corsa ai playoff.