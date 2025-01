Tuttosport: “Palermo vuole il colpo in attacco. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Il Bari si rinforza con Nicholas Bonfanti, attaccante classe 2001 in arrivo dal Pisa in prestito con diritto di riscatto. Con 4 gol in 14 presenze in questa Serie B, Bonfanti rappresenta un innesto interessante, ma secondo quanto riportato da Tuttosport, potrebbe non bastare per sistemare il reparto offensivo. Il club pugliese sta valutando anche alternative come Luca Vido (Reggiana) e Manuel De Luca (Cremonese) per dare maggiore profondità all’attacco.

PISA SCATENATO: ARRIVANO SOLBAKKEN E CANDELA

Il Pisa, sotto la guida di Filippo Inzaghi, si assicura due rinforzi di qualità. Come sottolineato da Tuttosport, Markus Solbakken, centrocampista norvegese dello Sparta Praga con esperienza in Champions League, e Antonio Candela, terzino destro del Venezia, arriveranno in prestito con diritto di riscatto. Due colpi di alto livello che rafforzano l’ambizione del club toscano.

PALERMO SU BORRELLI E SARIC IN USCITA

Secondo Tuttosport, il Palermo punta su Gennaro Borrelli, attaccante del Brescia, che potrebbe partire in prestito con obbligo di riscatto. Con 2 gol e 1 assist in 18 presenze, il giocatore non ha convinto il patron Cellino. Sul fronte cessioni, la Salernitana continua a insistere per Dario Saric, centrocampista con pochi minuti tra i rosanero in questa stagione.

FROSINONE, IL RITORNO DI KONE?

Il Frosinone è pronto a riportare Ben Lhassine Kone in Ciociaria. Il centrocampista ivoriano, protagonista della promozione in A, ha giocato pochissimo al Como dopo un grave infortunio. Tuttosport evidenzia come il giocatore potrebbe rappresentare un importante rinforzo per la mediana giallazzurra.