Palermo-Frosinone, rischio scontri: trasferta vietata?

Si avvicina il fischio d’inizio di Palermo-Frosinone, in programma venerdì 9 maggio allo stadio Renzo Barbera, match valido per la 38ª giornata di Serie B. In palio ci sono punti pesantissimi: i rosanero, reduci da due ko consecutivi con Sudtirol e Cesena, devono vincere per blindare un posto nei playoff; i ciociari, invece, cercano disperatamente punti per evitare i playout.

Tuttavia, lo spettacolo sugli spalti potrebbe essere limitato. La partita è considerata a rischio ordine pubblico per via della storica rivalità tra le tifoserie, e si va verso restrizioni alla vendita dei biglietti nel settore ospiti. Gli ultras giallazzurri, dunque, potrebbero essere costretti a rimanere in Ciociaria. L’ufficialità è attesa nelle prossime ore.