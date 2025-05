Palermo-Frosinone, Dionisi: «Grande risposta da parte della squadra, non è semplice giocare in un clima così»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha commentato in conferenza stampa la vittoria per 2-0 sul Frosinone, che ha regalato ai rosanero la matematica qualificazione ai playoff di Serie B. Un successo arrivato in un clima difficile, tra striscioni di contestazione e tensione sugli spalti del Renzo Barbera.

«Grande risposta da parte della squadra – ha esordito Dionisi –. Non è semplice giocare in un clima così, e sono d’accordo con il direttore Osti: i ragazzi hanno dimostrato carattere».

Il tecnico si è soffermato anche sulla vicenda che ha coinvolto Vasic, fischiato da parte del pubblico: «Dispiace per Vasic. Non è la prima volta che alcuni ragazzi vengono fischiati, e probabilmente non sarà l’ultima. Avevo pensato di non farlo entrare, ma gli ho chiesto disponibilità e ha risposto con grande mentalità. Ha qualità, e questa esperienza lo formerà ancora di più. Sono pronto a scommettere che farà il calciatore. Ho visto che era dispiaciuto, ma gli siamo tutti vicini».

Sul cambio a centrocampo, Dionisi ha spiegato: «Gomes era diffidato e affaticato, avevamo bisogno di un giocatore fresco in quel ruolo».

Quanto alla prestazione di Brunori, autore di una doppietta, l’allenatore ha glissato sugli elogi individuali: «Grande prestazione della squadra. Basta parlare dei singoli. Facciamo sempre il gioco che non piace a me, ma oggi abbiamo raggiunto il risultato minimo e ci sono ancora delle possibilità davanti a noi».

Infine, una nota sul cinismo ritrovato: «Per una volta – speriamo non sia l’ultima – abbiamo fatto gol nei primi minuti del secondo tempo. Non volevamo limitarci a questo obiettivo a inizio anno, ma ora abbiamo tempo per raggiungere il massimo».