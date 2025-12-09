Giornale di Sicilia: “Palermo, finlandesi al potere. Pohja e Joronen fanno sul serio”

È un Palermo nel segno della Finlandia. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il successo dei rosanero a Empoli ha ribadito quanto due elementi, più di tutti, stiano incidendo sulle fortune della squadra di Inzaghi: Joronen e Pohjanpalo. Due colonne, due certezze, due leader silenziosi ma decisivi.

Joronen si è distinto ancora una volta con interventi determinanti. Nei momenti più delicati, quando l’Empoli dava segnali di riscossa, il portiere ha risposto con freddezza, chiudendo ogni varco e trasmettendo sicurezza all’intero reparto. Come sottolinea Massimiliano Radicini nelle colonne del Giornale di Sicilia, il finlandese è arrivato quasi in punta di piedi, ma si è imposto con una presenza rassicurante: silenziosa, priva di protagonismi, ma solida come poche.

In avanti, il discorso è altrettanto chiaro: Pohjanpalo continua a vivere un momento straordinario. Ogni pallone toccato diventa occasione, ogni azione che passa dai suoi piedi si trasforma in potenziale gol. Non è soltanto finalizzatore: si muove, dialoga, trascina, incarna fiducia e responsabilità. Le dieci reti stagionali — sei arrivate nelle ultime tre gare — certificano un dominio da capocannoniere, ma come evidenzia ancora Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia, dietro i numeri c’è un giocatore che ha trovato a Palermo la propria dimensione ideale.

C’è poi il lato umano, che rende questa storia ancora più affascinante. Joronen e Pohjanpalo non sono solo connazionali: sono amici veri, legati da un rapporto che precede Venezia, la Nazionale e Palermo. Il fatto che siano stati testimoni di nozze l’uno dell’altro, ricorda Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, spiega la facilità con cui si capiscono in campo. Fiducia, confidenza e intesa sono diventati fattori tecnici.

Guardando alla stagione, il Palermo potrà continuare ad appoggiarsi su questa coppia: una porta affidabile e un bomber implacabile sono un patrimonio tecnico essenziale in una Serie B lunga e competitiva. Se la squadra continuerà a crescere, una parte importante del percorso passerà inevitabilmente dalle mani di Joronen e dai gol di Pohjanpalo. Due finlandesi che, lontano da casa, stanno diventando sempre più centrali nell’universo rosanero.