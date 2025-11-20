Palermo FC lancia la Black Collection: disponibile negli store ufficiali e online. Sconto esclusivo per gli abbonati

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 20, 2025

Il Palermo FC presenta ufficialmente la nuova Black Collection, linea d’abbigliamento total black dedicata ai tifosi rosanero, ora disponibile negli store ufficiali dello stadio “Renzo Barbera”, dell’aeroporto di Palermo e sul portale online del club.

La collezione, caratterizzata da uno stile urban e minimal, propone felpe, hoodie e t-shirt con il logo del Palermo reinterpretato in chiave monocromatica. I primi scatti diffusi dal club mostrano un gruppo di giovani modelli che indossa i capi all’interno di un’ambientazione industrial, enfatizzando il mood della linea.

Sconto speciale per gli abbonati

Fino al 30 novembre 2025, gli abbonati rosanero potranno usufruire di uno sconto esclusivo sulla Black Collection. Il Palermo FC ha definito modalità precise per accedere alla promozione:

Lo sconto è valido una volta online e una volta in store.

La promozione non è cumulabile con altre offerte.

Per ottenere la riduzione, è sufficiente inserire il numero del proprio abbonamento al check-out, utilizzandolo come un codice sconto.

Come recuperare il codice abbonamento

Per facilitare i tifosi, il Palermo ha chiarito come individuare il codice da utilizzare:

Abbonamento digitale (PDF): inserire il codice di 16 caratteri presente alla voce “Sigillo Fiscale” (S.F.).

Abbonamento su fidelity card: inserire il numero della carta (12 cifre, tutte con prefisso 106) seguito dalla data di nascita in formato ggmmaa.
Esempio: 106000123456010198

La Black Collection rappresenta la nuova proposta lifestyle del club, pensata per accompagnare i sostenitori nella stagione sportiva con un design essenziale e contemporaneo.

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 20, 2025

